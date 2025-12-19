İSTANBUL 14°C / 7°C
  Sahil yolundaki infazda düğüm çözülüyor: 4 ilden 9 gözaltı
Güncel

Sahil yolundaki infazda düğüm çözülüyor: 4 ilden 9 gözaltı

Bakırköy sahil yolunda Ünal Bahçeci'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

19 Aralık 2025 Cuma 19:48
Olay, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Sahil Yolunda, 17 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NTZ 242 plakalı aracında seyir halinde ilerleyen Ünal Bahçeci isimli vatandaşa kişi veya kişilerce ateş açılmıştı. Olay sonrası silahlı şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Bahçeci ise, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failleri ve onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sinop'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 şahıs gözaltına alındı, şahısların kolluk kuvvetlerindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

