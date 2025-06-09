Adana Valiliği, Seyhan Baraj Havzası başta olmak üzere Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçelerindeki göl-deniz manzaralı kaçak yapıları mercek altına aldı. İlk etapta kıyılardaki 138 yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Adana Valiliği, AKŞAM'ın 9 ay önce gündeme getirdiği başta Seyhan Baraj Gölü olmak üzere Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçelerindeki kaçak yapıları tek tek tespit etti. 179 yapıdan 138'i yıkılırken, 41 yapıyla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

'KAÇAĞA MÜSAMAHA YOK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kamunun hakkını ve doğal yapının korunması için kararlı olduklarını söyleyerek, "Devletin malını izinsiz kullananlara, asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Uzun yıllar halkın kullanımına kapalı olan sahil şeritlerinde kaçak yapılar işletildiğini de belirten Vali Köşger, şöyle devam etti:

'SAHİLLERİN SAHİBİ HALKTIR'

"Adanalılar dahil kimse, sahildeki ilçelerden gerektiği gibi faydalanamıyordu. Kamunun arazileri işgal edilmiş, vatandaşlarımıza ise uygunsuz ilişkilerle yönetilen yerlerde düşük kaliteli hizmet dayatılıyordu. Artık sahiller gerçek sahiplerine, yani halkımıza geri dönüyor. Bu sadece kaçak yapı yıkımı değil, aynı zamanda Adana'nın doğal yapısına, turizm potansiyeline ve ortak yaşam kültürüne sahip çıkmaktır."

2 BİN 29 PARSELE 69 YILLIK İNCELEME

Adana Valisi Köşger, Seyhan Baraj Havzası çevresinde son 69 yılda oluşan 2 bin 29 parselin de kapsamlı şekilde incelendiğini aktardı. Köşger, "Baraj Gölü çevresinde kamuya ait araziler ile ruhsatsız yapıların durumu ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Hangi yapının ruhsatı var, hangisi kamunun malı üzerine yapılmış; hepsi tek tek tespit ediliyor" diye konuştu.

AKŞAM 'Seyhan Baraj Havzası'nın yeşil dokusunu yok eden göl manzaralı kaçak yapıları 'Kaçak Pandemisi' başlığıyla gündeme taşımıştı.