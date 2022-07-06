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Sahile çıkan caretta caretta için kumsal boşaltıldı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
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Konyaaltı Sahilinde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.

Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.

Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

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