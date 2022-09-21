Şahin Bahadır: Yeni nesil müzikte çeşitlilik seviyor

"Z kuşağı" diye tabir edilen gençlerin müzik konusundaki tercihleri sektöre de yön veriyor. Müzik listeleri, albümler, single'lar, konserler bu taleplere göre şekilleniyor.

Yaklaşık 10 yıldır DJ'lik yapan ve Samsun'un Atakum ilçesinde Fabregas Cafe&Restoran adlı bir mekânı da bulunan Şahin Bahadır, bu konudaki izlenimlerini paylaştı:

"Gençler rap, pop, rock gibi türler baskın gibi görünse de tarzlara takılmıyor ve özgürlükçüler. Bu nesil, müziği anne ve babalarından, abi ve ablalarından daha farklı bir şekilde dinliyor."

GENÇLER ŞARKILARI O ANKİ HİSLERİNE GÖRE SEÇİYOR

Yeni neslin söz konusu müzik olduğunda çeşitliliğe açık olduğunu belirten ünlü müzisyen, "Müzik türleri konusunda etiketlere inanmıyorlar. Kendilerini hiphop'çı, rock'çı diye kalıplara sıkıştırmıyorlar. Şarkıları o an hissettiklerine göre seçip dinliyorlar. Ben de konser repertuvarımı hazırlarken, şarkı yaparken bunu özellikle dikkate alıyorum. Parçaların arasına farklı sound'lar farklı enstrümanlar koyuyorum. Bir pop şarkısında bağlama tınısı duymak hoşlarına gidiyor örneğin. Ya da rap parçasında klasik Türk müziği enstrümanları duymayı yadırgamıyorlar. Karadeniz insanı ve özellikle Samsunlular yöresel tınıları farklı türlerde duymaya bayılıyorlar" diyor.

MÜZİK FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Müziğin gücünün sınırları ortadan kaldırabilme gücünden geldiğini belirten Şahin Bahadır, "Hem farklı toplumları ve kültürleri hem de farklı tarz ve enstrümanları bir araya getirebiliyor müzik. Dil, kültür, sound ayrımını ortadan kaldırabilen sihirli bir şey" deyip ekliyor: "Genç bir müzisyen olarak ben de bu güçten ilham alıyorum. Repertuvarlarımda her zaman farklı müzik türlerini harmanlamaya çalışıyorum. Şarkı yaparken de bunu göz önünde bulunduruyorum. Bu da benim yaratıcılığımı besliyor. Hâl böyle olunca da daha çok kişiye ulaşıyorum." dedi.