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Şahin Çil'in cenazesi toprağa verildi

57 yaşında hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Şahin Çil son yolculuğuna uğurlandı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Şahin Çil'in cenazesi toprağa verildi
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Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Çil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nin avlusunda getirildi. Burada, Çil'in ailesi, taziye dileklerini kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çil'in cenazesi, toprağa verildi.

Cenazeye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

  • Yargıtay Üyesi Çil
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  • Şahin Çil

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