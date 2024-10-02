İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2001
  • EURO
    37,8991
  • ALTIN
    2911.41
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Şahin Gözü' tespit etti! Narin'in cansız bedenini 150 metre kucağında taşımış
Güncel

'Şahin Gözü' tespit etti! Narin'in cansız bedenini 150 metre kucağında taşımış

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, askeri üs bölgesindeki 'Şahin Gözü' kameralarına takılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, küçük kızın cansız bedenini 150 metre kucağında taşıdığı tespit edildi. Öte yandan Narin'in ailesinin sosyal medyadaki hakaretleri 12 avukatla takibe aldığı ortaya çıktı. Yeni suç duyurusunda bulunan ailenin arabulucuda para karşılığı uzlaşmaya gittiği iddia edildi.

Akşam Gazetesi2 Ekim 2024 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
'Şahin Gözü' tespit etti! Narin'in cansız bedenini 150 metre kucağında taşımış
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini tüm ayrıntıları ile çözmek için Tavşantepe Köyü'nü gören askeri üsteki 'Şahin Gözü' kamera kayıtlarının çözümünü yaptırdı. 7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta köyden dere yatağına doğru ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu belirlendi. Bahtiyar'ın aracının yönünü köye doğru çevirip park ettikten sonra Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalı kucağına alıp dereye kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

KOORDİNATLAR ÇIKARILDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Nevzat Bahtiyar'ın yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinden çıkarılan koordinatlara göre 150 metre olduğu belirlendi. Bahtiyar'ın hiç yere bırakmadığı çuvalı dere yatağının su ile birleştiği noktada kucağından indirip önce ağzını bağladığı ardından bir kaya parçasının altına gizlediği, üzerine de 3 büyük kaya parçası daha koyduğu belirlendi.

Nevzat Bahtiyar

HIZLI ÇÜRÜSÜN DİYE...

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar'ın, cesedin akıntıya kapılması halinde birileri tarafından görülebileceği ihtimali nedeniyle cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini de büyük kaya parçalarıyla kapattığı değerlendirildi. Bahtiyar'ın ayrıca cesedin hızlı çürümesi için de böyle bir önlem aldığı öğrenildi. Bahtiyar'a savcı huzurunda yaptırılan yer gösterme tutanaklarını da görüntüler doğruladı.

AİLE 12 AVUKATLA TAZMİNAT PEŞİNDE

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor. Olayla ilgili anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken Güran Ailesi'nin 'para' derdine düştüğü ortaya çıktı. Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tutuğu 12 avukatın, bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Avukatlar davalı tarafa arabuluculuk sistemiyle teklif gönderiyor, kabul edenler Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.

Narin cinayetinde yeni delillere ulaşıldı! Sır 'Şahin Gözü'nde

Bakan Tunç'tan Narin açıklaması

Narin cinayetinde kritik gelişme
  • Narin Güran
  • cinayet
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.