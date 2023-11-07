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Sahipli kediyi kaçırıp öldürdü: Tutuklandı

Bayrampaşa'da Ayhan Dilaver isimli şahsın kedisini kaçırarak öldüren şüpheli, Mersin'de yakalandı. Şüpheli “hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

IHA7 Kasım 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
Sahipli kediyi kaçırıp öldürdü: Tutuklandı
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Olay, 22 Ekim tarihinde saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa Demirkapı Caddesi, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ayhan Dilaver isimli şahsın 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği kedisi kaybolması üzerine aramaya başlamıştı. Evinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen Dilaver, kedisinin kaçırıldığını görmüştü.

Görüntülerle polise giden Dilaver, şüpheliden şikayetçi oldu. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma ve hayvana eziyet anları 4 Kasım'da basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Konuya ilişkin yapılan incelemelerde, olayı Y.C. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin kediyi yanına alarak kendi işyerine götürdüğü, sabah saatlerinde kediyi sokağa fırlattığı ve sokakta yatan kediyi tekmelemesinin ardından kedinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayvana eziyet ederek öldüren Y.C., 6 Kasım'da Mersin'de yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasından sonra "hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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