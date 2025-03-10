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Sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı
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İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesinde bakılan köpek, yoldan geçen Ziya Teber (45) ile oğlu Kerimcan Teber'e (10) saldırdı.

Oğlunu korumak isteyen Ziya Teber, köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğluna tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Ziya Teber, gazetecilere, yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Köpeğin oğluna doğru geldiğini görünce onu korumak için önüne geçtiğini belirten Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim." dedi.

Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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