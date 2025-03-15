Sahipsiz hayvan konulu video konferans toplantısı gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, birim amirleri ve 51 ilin valilerinin katılımıyla "Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya paylaşımda, "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.

