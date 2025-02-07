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Sahipsiz hayvanlar için adım! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine 81 ile yazı gönderdi.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2025 Cuma 10:25 - Güncelleme:
Sahipsiz hayvanlar için adım! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı
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Hastane girişlerindeki ve bahçelerinde sahipsiz köpek şikayetleri üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderildi.

ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi.

Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi. Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

YERLEŞKELERDE SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK

Sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirler de açıklandı.

Buna göre; valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

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