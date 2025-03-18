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Sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı

Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı.

AA18 Mart 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
Sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı
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Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 valinin katılımıyla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili video konferans toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve bakımlarıyla ilgili süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Hayvan Koruma Kanunu
  • Hayvan Bakımevleri
  • Sahipsiz Hayvanlar

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