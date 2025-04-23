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  • Sahipsiz köpek dehşeti! 3 yaşındaki çocuğa gözünden saldırdı
Güncel

Sahipsiz köpek dehşeti! 3 yaşındaki çocuğa gözünden saldırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu gözünden yaralanan 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken'in babası, köpeklerin toplanması konusunda kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Sahipsiz köpek dehşeti! 3 yaşındaki çocuğa gözünden saldırdı
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Atburgazı Mahallesi'nde oturan Yusuf Çeken, AA muhabirine, oğlunun 19 Nisan'da evin avlusunda oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu gözünden yaralandığını anımsattı.

İzmir Şehir Hastanesindeki tedavi sonrası taburcu edildiklerini dile getiren Çeken, şunları kaydetti:

"Çocuğum oyun oynarken köpek kapıdan giriyor. Diğer çocuklar kaçarken köpek birden oğlumun üzerine atlıyor. Gözünü tırmalamış. Tam o esnada annesi can havliyle koşarak geliyor. Köpeği kovalıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başka çocukların canları yanmasın. Halen sokaklarda çok sayıda köpek dolaşıyor, bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Sokak köpekleriyle ilgili kalıcı bir çözüm istiyoruz."

  • köpek saldırısı
  • aile dramı
  • hayvan koruma
  • sahipsiz köpek

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