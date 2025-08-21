İSTANBUL 31°C / 18°C
Sahipsiz köpek dehşeti ölümle bitti

İzmir'in Menderes ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan 55 yaşındaki kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA21 Ağustos 2025 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Sahipsiz köpek dehşeti ölümle bitti
İzmir'in Menderes ilçesinde yürüyüş yapan 55 yaşındaki kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısı sırasında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ağustos günü Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Fidan Deveci, yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Çarpmanın ardından yaralanan Deveci, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

