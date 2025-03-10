Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsi raporunda, vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırıkları tespiti yer aldı.

Raporda, köpek ısırıkları dışında başka bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı.

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.



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