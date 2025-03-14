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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı

Sivas'ın Şarkışla Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuklara saldırması sonucu 1 çocuğun yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA14 Mart 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı
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Yıldırım Mahallesi'nde sabah okula gitmek isteyen öğrencileri sokakta bulunan sahipsiz 3 köpek kovalamaya başladı.

Köpekler, kaçarken yere düşen 4'üncü sınıf öğrencisi B.K.'ye (10) saldırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

İlçede esnaflık yapan saldırıya uğrayan çocuğun babası Esat Kılıç, evladının saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattığını belirterek, "Sabah okula gitmek için çocuğum aşağı iniyor. Burada köpeklerin saldırısına uğruyor. Bizim dairenin önünde oturan çocukları kovalıyor. Benim çocuğum koşarken düşüyor. 3 köpek aynı anda saldırıyor. Komşumuzun sayesinde kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

  • sivas
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  • köpek saldırısı

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