İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0154
  • EURO
    52,6375
  • ALTIN
    6756.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 06:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da ikamet eden Yasin D. (29), beraberindeki üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte İnegöl'ün Sarıpınar Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Özgür S. (40) ile Yasin D. arasında dava açıldı.

ŞAHİTLİK YAPAN İSME SALDIRDI

Yasin D., beraberindekilerle birlikte davada Özgür S.'nin şahitliğini yapan Yüksel C. (39)'ye saldırdı. Bir anda büyüyen sopalı ve baltalı kavgada Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kavganın sona ermesinin ardından yaralılardan Yasin D. ve Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.