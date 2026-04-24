Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da ikamet eden Yasin D. (29), beraberindeki üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte İnegöl'ün Sarıpınar Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Özgür S. (40) ile Yasin D. arasında dava açıldı.

Yasin D., beraberindekilerle birlikte davada Özgür S.'nin şahitliğini yapan Yüksel C. (39)'ye saldırdı. Bir anda büyüyen sopalı ve baltalı kavgada Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kavganın sona ermesinin ardından yaralılardan Yasin D. ve Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.