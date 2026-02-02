İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

Sahnede korku dolu anlar! CHP'li başkan ölümden döndü

Aydın'da bir etkinlikte zeybek oynamak için sahneye çıkan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca saniyelerle ölümden kurtuldu. Doğanca, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı.

Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı.

Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu. Doğanca'nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi.

Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı.

