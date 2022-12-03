Sahneden Başkan Erdoğan'a desteğini yineledi: Son nefesime kadar onun yanındayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

"URFALIYAM EZELDEN" TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

SAHNEDEN DESTEĞİNİ YİNELEDİ

İbrahim Tatlıses açılışın ardından platforma çıkarak, "Sayın Cumhurbaşkanım için buradayım, o beni davet etti onun için geldim. Son nefesime kadar da onun yanındayım." diyerek, "Haydi Söyle" şarkısından bir bölüm seslendirmişti.