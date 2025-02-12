İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1171
  • EURO
    37,4175
  • ALTIN
    3360.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sahte alkol üretimi yapan şahıs tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sahte alkol üretimi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Sahte alkol üretimi yapan şahıs tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki iş yerinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, iş yerinde üretilen sahte alkolün Hüseyin T. tarafından Konya ve Mersin'e gönderildiğini belirledi.

Ekipler, fiziki takibe aldıkları Hüseyin T'nin kullandığı aracı Niğde'de durdurarak arama yaptı. Aramada, 4 bin litre sahte alkol ele geçirildi, şüpheli Hüseyin T. gözaltına alındı.

15 BİN LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kahramankazan'daki iş yerindeki aramada da 15 bin litre sahte alkol, 1000 boş bidon, 2 damıtma kazanı ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, üretilen sahte alkolden Konya'ya 43 bin litre, İzmir'e 1300 litre ve Eskişehir'e de 1500 litre gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Hüseyin T. ile hareket ettiği tespit edilen kardeşi Hasan T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Hüseyin T. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, kardeşi Hasan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.