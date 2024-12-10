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Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde son 2 haftada Jandarma ve Emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-9 ve ÇENGEL-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

IHA10 Aralık 2024 Salı 08:09 - Güncelleme:
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde son 2 haftada Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 2 haftada Jandarma ve Emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9" ve "Çengel-10" operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirterek sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."

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