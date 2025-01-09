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Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı

81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “ÇENGEL-16” operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

IHA9 Ocak 2025 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte alkole karşı düzenlenen "Çengel-16" operasyonları ile 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde sahte alkole karşı son bir haftada jandarma tarafından "Çengel-16" operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

  • Sahte alkol
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