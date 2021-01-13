Sahte altın şebekesi çökertildi: 3 kişi tutuklandı

DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:40 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:40

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumcuların yoğun bulunduğu Ulus'ta merdiven altı iş yeri kiralayıp, içerisine ikinci el altın çekme ve ayar makineleri kurarak altın basım atölyesi şeklinde düzenleyen ve burada ayarı düşürülmüş altın yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükselttiği, 18-20 ayar bilezikleri 22 ayar bileziklere çevirdikleri tespit edildi. Ayarı yükseltilmiş bilezikleri bu şekilde piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin, altınlara güvenilir firmaların markalarını basarak kuyumculara rahatlıkla sattığı tespit edildi.

ALTINLARI EV HANIMLARINA SATTIRDILAR

Dikkat çekmemek için özellikle ev hanımı kadınları kullanarak organize bir şekilde bilezikleri piyasaya sürdükleri, bu yöntemle Keçiören, Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde 9 kuyumcuya bilezik sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, kuyumculara verilmek üzere hazırlanmış 18 adet bilezik ve piyasada dolandırılan 127 bin TL'ye el konuldu. Ayrıca sahte altın üretiminin yapıldığı atölyede, altın üretiminde kullanılan çok sayıda makine, bakır tel, hassas terazi ve altın suyu ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden şebeke yöneticileri M.Ö., E.S. ve M.K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ç.Y., S.T. ve N.Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sahte altınları piyasaya sürmesi, kuyumcuların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.