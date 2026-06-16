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Güncel

Sahte araç ilanıyla dolandırıcılık! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Vatandaşlar tarafından internet üzerinden verilen araç satış ilanlarını kopyalayarak sahte ilan oluşturup 69 kişiyi dolandıran 11 kişi polisin Afyonkarahisar merkezli 8 kentte düzenlediği operasyonla yakalandı.

IHA16 Haziran 2026 Salı 17:11 - Güncelleme:
Sahte araç ilanıyla dolandırıcılık! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi. Yapılan incelemelerde, vatandaşlar tarafından verilen gerçek araç satış ilanlarındaki bilgi ve fotoğrafları kopyalayarak daha düşük fiyatlarla sahte ilanlar oluşturan şüphelilerin, ülke genelinde 69 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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