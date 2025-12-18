İSTANBUL 13°C / 5°C
  Sahte bankacılara siber darbe: Delillerle yakalandılar
Samsun merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Sahte bankacılara siber darbe: Delillerle yakalandılar
Edinilen bilgiye göre, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda, 2 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Cezaevinde bulunan 2 kişi de SEGBİS ile savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. 2'si cezaevinde bulunan 3 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, E.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • sahte bankacı
  • samsun
  • dolancırılık operasyonu

