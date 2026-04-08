  Sahte bungalov ilanı üzerinden vurgun: Eşzamanlı operasyonla yakalandılar
Güncel

Sahte bungalov ilanı üzerinden vurgun: Eşzamanlı operasyonla yakalandılar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medyada sahte kiralık bungalov ilanları vererek vatandaşları dolandıran 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ilanları yayımlayarak vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik Kahramanmaraş merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklandı.

14 İLDE 26 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 14 ilde toplam 26 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

SAHTE BUNGALOV İLANI VE SAZAN SARMALI YÖNTEMİ

Şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte "kiralık bungalov" ilanları vererek vatandaşlardan kiralama ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ürün ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 21 sim kart, 1 adet flaş bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.

27 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 27 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • siber dolandırıcılık operasyonu
  • sahte bungalov ilanı
  • sazan sarmalı
  • siber suç

