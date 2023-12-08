Sahte dekont vurgunu: 16 kişiyi dolandırdılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan, cep telefonu ve playstation gibi elektronik cihazları internette satışa sunan 16 kişinin, sahte dekontla dolandırıldıkları ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul ve Iğdır'da yaşadıkları tespit edilen zanlılar Y.E.T, S.T, D.K, M.A. ve B.A, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.