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Sahte dekont vurgunu: 16 kişiyi dolandırdılar

Sahte dekontla 16 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla üç ayrı şehirde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Sahte dekont vurgunu: 16 kişiyi dolandırdılar
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan, cep telefonu ve playstation gibi elektronik cihazları internette satışa sunan 16 kişinin, sahte dekontla dolandırıldıkları ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul ve Iğdır'da yaşadıkları tespit edilen zanlılar Y.E.T, S.T, D.K, M.A. ve B.A, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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