Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ve 2020 yıllarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine, birçok kişinin düzenlenen sahte transkript belgeleri yurt dışında kolej veya üniversite bitirmiş gibi gösterilip, Türkiye'de değişik üniversitelerde istedikleri bölümlere kayıtlarının yaptırıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, birçok kişiye yurt dışında herhangi bir okulda eğitim görmüş gibi sahte belgeler düzenlendiğinin belirlendiği aktarıldı.

Bazı kişilerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve değişik il Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları denklik belgesiyle Türkiye'de değişik üniversitelere kayıt yaptırdıklarının tespit edildiği, bu konuda aracılık ve işlem takibi yapanların belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında ilgili kurumlardan gelen cevabi yazılarda başvuru esnasında söz konusu şahıslarca ibraz edilen evrakların asıllarının kurumlarda bulunmadığı, yurt dışında lise eğitimi gördüğü iddiasıyla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına belge ibraz eden 11 öğrenciden 10'unun aynı zamanda Türkiye'de bir lise mezuniyeti olduğu belirlendi.

Ayrıca, 11 öğrencinin tamamının yurt dışında lise eğitimi aldığını iddia ettiği tarihlerde ya yurt dışına hiç çıkmadıkları ya da kısa süreliğine yurt dışında bulundukları tespit edildi.

İddianamede, 9 öğrencinin Türkiye'deki lise eğitim tarihleri ile yurt dışındaki lise eğitim tarihlerinin çakıştığı, diğer öğrencilerin ise yurt dışı eğitim tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin uyumlu olmadığının belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Güler K'nin 2008 yılından beri Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda öğretmen olduğu, geçici görevlendirmeyle Talim Terbiye Kuruluna görevlendirildiği, sanığın kurula başvuran 11 şahsın denklik belgesini e-denklik modülüne girilmeden elden Doküman Yönetim Sistemi'ne (DYS) eklediği belirtildi.

- YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN YERLEŞTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne göre denklik işlemlerinin yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşelikler, yurt içinde ise il ve nüfusu 250 bin ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerince yürütülmesi gerektiği aktarılan iddianamede, bu hükme rağmen Güler K'nin bir kısım sanıklar adına denklik belgesi düzenlediği, şüpheli Bekir T. ile arasında gerçekleşen para hareketlerinden bu işlemleri menfaat karşılığı yaptığının anlaşıldığı belirtildi.

Sanıklar Bekir T, Güler K, Hamza U, Harun K, Ertaş I, Ulaş Çağlar Ö, Emre C. ve Erdal Ş'nin hileli yöntemlerle denklik belgesi almak isteyen diğer sanık öğrencilere aracılık ederek, denklik belgesi almalarını sağladıkları aktarılan iddianamede, "Bu öğrencilerin Türkiye'de bir liseden mezun oldukları ancak kendileri adına düzenlenen belgeler ile kendilerini Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerde uzaktan veya örgün öğrenim görmüş gibi göstererek ülkemizde bulunan üniversitelerin özellikle tıp, hukuk ve mühendislik gibi bölümlerine yabancı öğrenci kontenjanından yerleştikleri belirlenmiştir." tespitine yer verildi.

İddianamede, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgelerinin evrak hazırlama işlemlerinin, söz konusu kurumda geçici görevlendirme ile çalışan Güler K. tarafından gerçekleştirildiği, sahte denklik belgesi alan sanık öğrencilerin evrak ve iş takipçiliğinin tercümanlık bürosu adına sanıklar Emre C, Ulaş Çağlar Ö, Hamza U, Harun K. ve Ertaş I. tarafından gerçekleştirildiği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne denklik belgesi başvurularının sanık öğrencilerden vekaletler alınarak şüpheliler Hamza U, Harun K, Ertaş I. ve Bekir T. tarafından yapıldığı kaydedildi.

- "MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN EMEĞİNİ GASBETTİLER"

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Yurt dışında herhangi bir okulda eğitim görmediği halde yurt dışında eğitim görmüş gibi sahte belgeler ile yurt içinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı veya il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi alan ve bu işlemlere aracılık eden tüm sanıklar bu eylemleriyle, ilk okula başladıkları günden itibaren nihai amaçları üniversite sınavını kazanıp iyi bir fakültede öğrenim görmek olan milyonlarca genç öğrencinin, bu emeklerini gasbetmişlerdir. Üniversite sınavına giren öğrencilerin hakkettiği halde herhangi bir üniversiteye yerleşmesine engel oldukları, aileleri ile birlikte bu gençlerin, üniversite sınavını kazanmak için harcadığı emek ve parasını zayi ederek maddi ve manevi mağduriyetlerine sebebiyet vermişlerdir.

Buna göre, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında denklik işlemlerinin yapıldığı birimde görevli şüpheli Güler K'nin Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğine aykırı olarak öğrencilere para karşılığında sahte belgelere dayanılarak denklik belgesi düzenlediği, eğitim danışmanlık hizmetleri yetkilisi sanık Bekir T'nin bu işlemleri yaptırmak amacıyla Güler K'ye para verdiği belirlenmiştir. Sanıklar Emre C, Ulaş Çağlar Ö, Harun K, Hamza U. ve Erdal Ş. sanık öğrencilerden almış oldukları vekaletlerle farklı illerde bulunan ve denklik belgesi almak isteyen öğrenciler adına sahte evraklar düzenleyerek, Milli Eğitim Müdürlüklerinden usulsüz yöntemlerle denklik belgesi düzenlemişlerdir. Diğer öğrenci sanıkların da sahte belgelerle oluşturulan bu denklik belgelerini kullanarak, üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine 'yabancı öğrenci' kontenjanından kendilerini kaydettirdikleri tespit edilmiştir."

- 19'AR YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Bu kapsamda yurtdışı eğitim ve danışmanlık şirketi sahibi akademisyen Bekir T'nin "rüşvet vermek" ve "resmi belgede sahtecilik", sanık Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında görevli öğretmen Güler K'nin "rüşvet almak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıldan 19 yıl 6 ay kadar, diğer 44 sanığın da "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 ay kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.