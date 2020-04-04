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Sahte dezenfektan baskınında 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte dezenfektan ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak veya sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. Polis ekipleri, bir kişinin, ürettiği yüklü miktarda sahte dezenfektanı kargo yoluyla çeşitli kentlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenler Giyimkent Sitesi'nde bir depoya düzenlenen baskında, iş yeri sahibi İlhan Ü. (46) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 1343 şişe ve tanker içerisinde 2 bin 500 litre dezenfektan ile 3 bin 350 boş şişe ve 2 bin etiket ele geçirilidi. Depo sahibine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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