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Sahte dezenfektan üreten bir kişi yakalandı

Çorum'da sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:23
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir iş yerine yapılan operasyonda, toplam 195 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 73 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır tıbbi amaçlı el ve cilt plastik dezenfektan şişeleri ele geçirildi.

Sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

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