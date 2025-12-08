İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Sahte diploma davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İdare Mahkemesi'nin kararının beklenmesi icin 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Sahte diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İmamoğlu, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sanık İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmaoğlu, oğlu Selim İmamoglu, annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile çok sayıda partili katıldı.

DAVA ERTELENDİ

Verilen 45 dakikalık aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celseyi, İdare Mahkemesi'nin kararının beklemesi icin 16 Şubat 2026 tarihine erteledi. Karara İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren İmamoğlu'nu Özgür Çelik ile diğer partililer sakinleştirdi.

