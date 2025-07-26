Kimi işinden olmamak için kimi tıp mezunu olmak istediği için kimi de hırsları yüzünden okumadıkları okuldan 'sahte diploma' çıkarmak için sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kimliği belirsiz şahıslarla anlaştı. Vatandaşlar belli bir ücret karşılığında anlaştı. Anlaştıkları rakamın bir kısmını hazırlık sürecinde bir kısmını da sahte diploma teslim edildikten sonra yatıran vatandaşlar; bir süre sonra kendilerine muhatap bulamadı. Hem paralarından olan hem de çıkarmak istedikleri sahte diplomaları teslim alamayan kişiler ise bu sefer çareyi 'müşteri memnuniyet' platformu olan 'ŞikayetVar'a yazmaya başladı.

LÜTFEN DİPLOMAMI VERİN

Bir kullanıcı ŞikayetVar'a yazdığı yazıda, sahte diplomanın teslim edilmediği takdirde işinden olacağını kaydetti. Sahte diploma için 40 bin TL'ye anlaştıklarını söyleyen kadın, "5. gün olmasına rağmen diplomam gelmedi. 5 bin TL ödeme yaptım. Gerekirse 100 bin TL bile öderim. Lütfen diplomamın E-Devlet'te görünmesini sağlayın" ifadelerini kullandı.

TIP DİPLOMASI 25 BİN TL

Bir diğer kullanıcı ise; "Tıp lisans diploması için 'sahte diplomacıya' başvurduğunu platforma yazdı. Diplomasını almak için 25 binTL'ye anlaştıklarını söyleyen vatandaş, ödemesini yaptığını fakat diplomasının gelmediğini söylüyor. Yazısının sonunda ise 'her türlü şikayetçi olacağını' belirtiyor.

HAKARET EDİYORLAR

Sahte diploma alarak başkalarını dolandırmak isteyen şahıslar sayfalarca yazılar yazıp, dolandırıldıkları için şikayetçi olacaklarını kaydediyor.

ÖDEME DEKONTLARI ELİMDE

Bir başka kullanıcı da lisans diploması için 25 bin TL'ye anlaştığını, paranın yarısını yatırdığını daha sonra ise geri kalan kısmını gönderdiğini belirtti. e-devlette görüneceği iddia edilen diplomayı alamayan kullanıcı, "Görüntülü görüşme kayıtları, para gönderdiğime dair dekontlar ve gönderdiğim kişilerin adresleri elimde mevcut. Temmuz ayının sonuna kadar diplomam gelmez ve e devlet'te görünmezse olacaklardan ben mesul değilim. Bakın bakalım sizlere nasıl ulaşıyorum" diye yazdı.

'PARAMI İADE EDİN' TEHDİDİ

Siteye şikayette bulunan başka bir vatandaş ise, "https://diploma-al.com/ sayfası ile iletişime geçerek replika diploma talebim oldu. 2 saate hazırlarız dediler. Bunun üzerine 4 bin 500 TL M**d** ismine havale ettim. Akşam oldu ses çıkmayınca yeniden yazdım. Çok yoğun olduklarını, işlemi sıraya aldıklarını yazdılar. 3 gün geçti hala ses yok ve mesajlarıma cevap yazmıyorlar. Paramı ya iade etsinler ya da haklarında yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.