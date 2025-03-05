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Güncel

İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu'nun ifade verdiği öğrenildi.

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