  • Sahte dişçi mahalleliyi şok etti: Memnunduk ama doktor değilmiş
Güncel

Sahte dişçi mahalleliyi şok etti: Memnunduk ama doktor değilmiş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, diş hekimi yetkisi olmadan sahte şekilde dişçilik yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Mahalle sakinleri ise uzun süredir hizmet veren kişinin sahte dişçi çıktığını öğrenince 'Memnunduk ama doktor değilmiş' dedi.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Sahte dişçi mahalleliyi şok etti: Memnunduk ama doktor değilmiş
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde Cihangir Tüfenk isimli şahsın, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte belgeyle diş hekimliği yaptığı ve hastalarını randevu sistemiyle kabul ettiği ortaya çıktı.

Şüphelinin UYAP sorgusunda basit yaralama başta olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, sağlıksız şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenen sözde klinik mühürlendi. İçeride bulunan çok sayıda tıbbi malzemeye de el konuldu.

"GELENLER MEMNUNDU, ŞOK OLDUK"

Operasyonun ardından konuşan mahalle sakinleri, yaşananlara inanmakta güçlük çektiklerini belirtti. Bir mahalle sakini, "Babasından kalma evdi, uzun süredir burayı kullanıyordu. Evi resmen diş kliniğine çevirmişti. Bayağı da müşterisi vardı. Gelenler memnun kalıyordu ama doktor falan değilmiş. Biz de alınınca öğrendik, gerçekten şok olduk" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • sahte diş hekimi
  • sahte dişçilik
  • polis operasyonu

