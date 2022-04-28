Sahte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı'na 10 yıla kadar hapis istemi

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, kendisini "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" olarak tanıtan A.A'nın vatandaşlardan para aldığı öne sürüldü.

Ankara'da kiraladığı ofisin girişine "Doğu Türkistan Temsilciliği" tabelası astıran şüphelinin, Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerini de dolandırdığı, Uygur Türklerine yardım olarak verilen parayı zimmete geçirdiği iddia edildi.

Basit dolandırıcılık suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Suçun, nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini değerlendiren hakim, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.