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Sahte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı'na 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
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Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, kendisini "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" olarak tanıtan A.A'nın vatandaşlardan para aldığı öne sürüldü.

Ankara'da kiraladığı ofisin girişine "Doğu Türkistan Temsilciliği" tabelası astıran şüphelinin, Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerini de dolandırdığı, Uygur Türklerine yardım olarak verilen parayı zimmete geçirdiği iddia edildi.

Basit dolandırıcılık suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Suçun, nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini değerlendiren hakim, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

  • Doğu Türkistan Cumhuriyeti
  • dolandırıcılık

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