Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesinde sahte doktorluk rolüne bürünen Ayşe Özkiraz tutuklandı. Genç kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken, ifadesinde ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığındı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadelerinde "Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim.

Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dediği öğrenildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY'DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı. Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

"DOĞRU SÖYLESEYDİ, BENİ KURTARMASAYDI"

Gerçekleri kendisinin de bilmediğini ifade eden anne ATV'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Bana derdi ki anne sen çok çektin. Ben seni kurtaracağım. Doğru söyleseydi, beni kurtarmasaydı ya. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk.

Gece saat 23.00'da tutuklandı denildi. Maaş almış olsaydı, paraya heves etti derdim. Ama bu da yok. Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. Anne ben sınavdan 496 puan almışım dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi.

"İKİ KİMLİK GETİRDİ"

Anne Özkiraz açıklamalarına şöyle devam etti: "Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. 'Anne bunu bana zimmetlediler' dedi. Yurda yerleştirdik. Yurt müdürünün numarasını aldık.

İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbul'da bir yıl kaldı, geri geldi. 'Dekanlıktan bulunduğunuz yerlerdeki hastanelerde ve sağlık ocaklarında ders görün dediler' dedi.

"HEPSİ Mİ YALAN OLUR"

Hemşireler ve doktorla da arasının çok iyi olduğunu anne konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bir çocuk cerrahisi var. Ben onun yanında çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha var dedi. İki kişi geldik dedi. Haftada iki gün nöbete kalıyor.

Ameliyathanelerde yemekler yiyordu. Bunları başhekim de görüyor. Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada oturuyor. Bunların hepsi mi yalan olur? Hiçbir şey anlayamadık biz.

Beni de hastaneye götürüyordu. Doktor arkadaşımızın arkadaşı diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum asla böyle bir şeye kalkışmaz"