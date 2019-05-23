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Sahte dolandırıcı 'Hızır'a 10 yıl hapis istemi

Erzurum'da, kendisini sahte 'Hızır' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Emrah Demir hakkında 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendisini "Hızır" olarak tanıtan sanık Emrah Demir hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki A.S.K'nin Demir'e para vererek dolandırılması üzerine Polis Merkez Amirliğine başvuru yapması sonucu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Demir'in olay tarihinde A.S.K'nin yanına geldiğinin anlatıldığı iddianamede, Demir'in A.S.K'ye "Ben Hızır'ım, sen Hazreti İbrahim'in ceddindensin. Şu an Hazreti Muhammet senin için bir küçükbaş kurban hediye etmesi gerekiyor. Hediye edersen sana daha fazla hediye ve müjdeler geleceğini bildirmemi söyledi" dediği kaydedildi.

Demir'in dini sözler söylemesi üzerine A.S.K'nin bankamatikten bin lira çekerek verdiğinin aktarıldığı iddianamede, A.S.K'nin aynı zamanda Demir'in Kayseri'ye gitmesi için otobüs bileti aldığı belirtildi.

İddianamede, A.S.K. tarafından alınan biletin Ümit Güner adına değiştirdiği ve Erzincan'da durdurulan otobüste Demir'in yakalandığı bildirildi.

Demir'in savunmalarına yer verilen iddianamede, "Erzurum'a kitap ve Türk bayrağı satmak için geldim. Geçimini bu satış ile yaptım ve A.S.K. yardımcı olmak için bana para verdi. A.S.K'nin almış olduğu bileti bir gün daha Erzurum'da satış yapmak için değiştirdim. Ümit Güner isimli kişiyi tanımam." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanık Emrah Demir'in "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

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