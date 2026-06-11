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Sahte dolar şebekesine ağır darbe! İstanbul merkezli operasyonda 18 tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ATM'lere sahte dolar yatırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İHA11 Haziran 2026 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Sahte dolar şebekesine ağır darbe! İstanbul merkezli operasyonda 18 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ATM'ler aracılığıyla piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlenmiş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin farklı bankalara ait ATM'lere sahte 50 dolar banknotları yatırarak sistemi kullandıkları tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde, toplam 102 bin 750 dolar tutarındaki sahte paranın ATM'ler üzerinden sisteme sokulduğu, daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında ATM'lere ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandıklarını tespit edilmişti. Çalışmaların ardından İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. İlk etapta 9 olan gözaltı sayısı yeni isimlerin yakalanmasıya 23'e yükseldi. 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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