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Güncel

Sahte dövize emniyet baskını

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya düzenlenen operasyonda, 2 bin 550 sahte dolar ile 500 sahte euro ele geçirildi. Operasyonda kuyumcu sahibi ile 2 çalışanı gözaltına alındı.

IHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı arifesinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir kuyumcuda sahte dolar ve euro bulundurulduğu yönünde istihbarat alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Dükkanın sahibinin ve işletmecisinin M.S.A. olduğu belirlenirken, polis operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, tezgah altındaki çanta içinde 2 bin 500 sahte dolar ve 500 sahte euro ile ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.

İşyeri yetkilisi M.S.A. ile kuyumcu dükkanında çalışan M.B. ve Ö.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Sahte paralara el konulurken, zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerden Ö.A., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. "Parada Sahtecilik" ve "6136 SKM" suçlarından önceki gün savcılığa çıkarılan işyeri yetkilisi M.S.A. ve M.B. adlı 2 zanlı hakkında ise "adli kontrol" hükümleri uygulandı.

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