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Sahte e-imza çetesi soruşturması! AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletten söküp atacağız

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin 'Silah bırakılması ve fesih için komisyon çalışması başladı. Amaç PKK'nın feshi ve silah bırakmasıdır' dedi. Sahte e-imza çetesi soruşturması hakkında ise Çelik, 'Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edildi. Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız' diye konuştu.

6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Silah bırakılması ve fesih için komisyon çalışması başladı. Esas hedef, Türkiye'nin bu bahsettiğim terör yükünden, terör belasından kurtulmasıdır. Odağımız budur.

Ülkemize bir sivil anayasa kazandırmak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak Teşkilât-ı Esasiye'nin maddelerini oluşturacak maddelerini oluşturmak her zamanki hedef.

Anayasa meselesi bu konudan bağımsız gündemimizde

8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

SAHTE E-İMZA ÇETESİ SORUŞTURMASI

Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edildi. Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız

Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim tanımayacağız.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

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