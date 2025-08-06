AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Silah bırakılması ve fesih için komisyon çalışması başladı. Esas hedef, Türkiye'nin bu bahsettiğim terör yükünden, terör belasından kurtulmasıdır. Odağımız budur.

Ülkemize bir sivil anayasa kazandırmak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak Teşkilât-ı Esasiye'nin maddelerini oluşturacak maddelerini oluşturmak her zamanki hedef.

Anayasa meselesi bu konudan bağımsız gündemimizde

8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

SAHTE E-İMZA ÇETESİ SORUŞTURMASI

Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edildi. Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız

Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim tanımayacağız.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Devletlerin Filistin'i tanıması kıymetlidir. Netanyahu çetesi durdurulmalı, yargı önüne çıkarılmalı

SDG'NİN BÖLGEDE KORİDOR ÇABALARI

Anlaşmaya göre SDG'nin silah bırakması gerekiyordu. Suriye'nin toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır. Burada "Terörsüz Türkiye" derken, terörsüz bölge için de bir ilham olacaktır.