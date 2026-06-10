Sahte ekspertiz raporundan vurgun: 15 ilde çok sayıda gözaltı

Kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak şahısların belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlenen ve organize şekilde hareket ederek usulsüz ekspertiz raporları düzenleyip, kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların, bağlantılı oldukları ekspertiz firma yetkilerince gerçeğe aykırı raporlar düzenleyerek hasarsız veya sağlam durumda gösterildiği de ortaya çıktı.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin tespit edilen aralarında ekspertiz bayi yetkililerinin de bulunduğu 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul merkezli Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa başta olmak üzere 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.