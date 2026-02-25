İSTANBUL 11°C / 4°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

Sahte ev ilanıyla 13 milyon liralık vurgun: 9 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilan sitesindeki sahte ev ilanı üzerinden 13 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 14:27
Sahte ev ilanıyla 13 milyon liralık vurgun: 9 ilde eş zamanlı operasyon
İnternet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleşti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şebekesini çökertti. Sahte satılık ev ilanı üzerinden 13 milyon lira dolandırılan bir vatandaşın ihbarıyla başlayan süreç, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sonuçlandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin, internet sitesindeki sahte satılık ev ilanından 13 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

16 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DAN ŞIRNAK'A 9 İLDE GÖZALTINA ALINDI

Zanlıları belirleyen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

