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Çete liderine canlı yayında gözaltı

Fas’tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş., Müge Anlı’nın canlı yayında gözaltına alındı.

IHA16.01.2020  14:46 - Güncelleme: 16.01.2020  14:52

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir gündemde olan ‘Sahte Evlilik Çetesi’nin peşindeydi. Yaptığı yayınlarla Emniyet yetkililerine seslenen Anlı, “Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim” demişti. Fas’tan 600 kadın getirip, Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. Müge Anlı’nın bugün stüdyosundaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.’yi canlı yayında gözaltına aldı.

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