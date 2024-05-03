İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3195
  • EURO
    34,772
  • ALTIN
    2387.84
  • BIST100
    10265.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sahte evrak şebekesine operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı düzenleyen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 14:27 - Güncelleme:
Sahte evrak şebekesine operasyon
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yasadışı yollarla ülkeye gelen çok sayıda kişinin üzerinde sahte evrak ele geçirdi. Ekipler bunun üzerine bu evrakları hazırlayan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler Avcılar ve Küçükçekmece'de 2 farklı adreste sahte belge hazırlandığını belirledi. Ekipler şüphelilerin, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı ve benzeri belgeler düzenlediğini tespit etti. Ekipler şüphelilerin, bu belgelerin kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderdiğini saptandı.

Çalışmalarını tamamlayan polis, şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda A.A.(35), M.A.(43), A.A.A.(19) ve E.H.(30) isimli yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, hava kara hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi, 250 gram altın, 5 bin avro ve 800 dolar para ile sahte belge üretiminde kullanılan birçok materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şebeke üyeleri hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen sahte pasaport ve çeşitli belgeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

  • sahte pasaport
  • yabancı uyruklu
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.