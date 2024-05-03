Sahte evrak şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yasadışı yollarla ülkeye gelen çok sayıda kişinin üzerinde sahte evrak ele geçirdi. Ekipler bunun üzerine bu evrakları hazırlayan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler Avcılar ve Küçükçekmece'de 2 farklı adreste sahte belge hazırlandığını belirledi. Ekipler şüphelilerin, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı ve benzeri belgeler düzenlediğini tespit etti. Ekipler şüphelilerin, bu belgelerin kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderdiğini saptandı.

Çalışmalarını tamamlayan polis, şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda A.A.(35), M.A.(43), A.A.A.(19) ve E.H.(30) isimli yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, hava kara hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi, 250 gram altın, 5 bin avro ve 800 dolar para ile sahte belge üretiminde kullanılan birçok materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şebeke üyeleri hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen sahte pasaport ve çeşitli belgeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.