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Sahte fatura davasında karar çıktı! 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün 'vergi suçu' nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, Engin Polat ve Sezgin Polat'a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Sahte fatura davasında karar çıktı! 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT'A 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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