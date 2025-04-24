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Sahte gazetecinin 'deprem bağışı' oyunu deşifre oldu... Gözaltına alındı

Sosyal medyadan halkı manipüle eden Resul Berat Sürücü gözaltına alındı. Deprem bahanesiyle bağış toplayan şahsın sahte gazetecilik yaptığı belirlendi.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Sahte gazetecinin 'deprem bağışı' oyunu deşifre oldu... Gözaltına alındı
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Sosyal medya üzerinden "direniş" adı altında gençleri provoke etmeye çalışan ve halkın hassasiyetlerini suiistimal ederek bağış toplamaya yeltenen Resul Berat Sürücü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

SÖZDE GAZETECİLİK OYUNU

Kendisine "gazeteci" sıfatı yakıştırarak toplumda güven algısı yaratmaya çalışan şahsın, herhangi bir basın organına bağlı olmadan, tamamen kendi inisiyatifiyle manipülatif içerikler üretip yaydığı tespit edildi.

Meslek Yüksekokulu'nda Muhasebe Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Sürücü'nün, deprem toplanma alanları bahanesiyle erzak ve malzeme yardımı bahanesiyle bağış topladığı tespit edildi.

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