18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Sahte gönül ilişkileriyle 7 milyonluk vurgun: Evli çift yakalandı

Tunceli'de sahte gönül ilişkileri kurarak milyonlarca liralık vurgun yapan evli çift, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Kripto para üzerinden aklanan paralarla yaklaşık 7 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 22:53
Sahte gönül ilişkileriyle 7 milyonluk vurgun: Evli çift yakalandı
Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), kendilerini farklı isimler ve kamu personeli kimliğiyle tanıtarak mağdurlarla iletişime geçti. Şüphelilerin, evli ve çocuklu olduklarını gizleyerek çeşitli senaryolarla sahte gönül ilişkisi kurmak suretiyle mağdurları kandırdığı tespit edildi. Soruşturma sürecinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip, dijital inceleme ve mali analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan elde edilen paraların, İ.G. tarafından eşi S.G.'nin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, S.G.'nin hesabına gelen paraların kripto para piyasası üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirildiği, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

Delillerin tamamlanmasının ardından, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilerin Tunceli'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.G. ve S.G. yakalanırken, iki ayrı adreste yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 adet SIM karta el konuldu.

1 KİŞİ TUTUKLAMA

Şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarından adli makamlara sevk edildi. İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

