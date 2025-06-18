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Sahte hesapla 263 milyonluk vurgun: Bungalov dolandırıcıları yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca'da bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak, 263 milyon liralık dolandırıcılık yapan 12 ildeki toplam 50 kişi gözaltına alındı.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Sahte hesapla 263 milyonluk vurgun: Bungalov dolandırıcıları yakalandı
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Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Adana'dan 10, Mersin'den 12, Gaziantep'ten 12, Diyarbakır'dan 3, Samsun'dan 3, Osmaniye'den 2, Kahramanmaraş'tan 2, Şırnak'tan 1, Bitlis'ten 2, Konya'dan 1, Ankara'dan 1 ve Malatya'dan 1 olmak üzere toplam 12 ilde 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda başkalarına ait GSM hatları ve banka kartları, 12 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Ayrıca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ile 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

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