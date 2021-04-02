İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0351
  • EURO
    9,4902
  • ALTIN
    448.248
  • BIST100
    1438.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satışa çıkardılar: 4 kişi yakalandı
Güncel

Sahte heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satışa çıkardılar: 4 kişi yakalandı

Denizli'de alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek, alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine 1 milyon liraya satmaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:49
ABONE OL

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri,tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup, randevu verdi. Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.