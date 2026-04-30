İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,189
  • EURO
    53,0885
  • ALTIN
    6718.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte ''HGS'' borcu mesajlarına dikkat! KGM: Linkleri tıklamayın
Sahte ''HGS'' borcu mesajlarına dikkat! KGM: Linkleri tıklamayın

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), vatandaşlara gönderilen sahte “HGS borcu” ve “geçiş ücreti” içerikli SMS'lere karşı uyarıda bulunarak, kurumun hiçbir şekilde SMS ile ödeme talebi yapmadığını açıkladı. SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmaması, herhangi bir ödeme işlemi söz konusu linkler üzerinden gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
ABONE OL

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza; 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti' 'Hız İhlali Resmî Hatırlatması', 'Trafik Kontrol İhlali', 'Elektronik Geçiş İhlali', 'Geçiş Ücreti Bildirimi' ve benzeri konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderildiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemlerden birinin de sahte internet bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla "kurum adı + gov.tr" uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek (örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr gibi değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.