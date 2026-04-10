Sahte hocadan ''evinizde büyü var'' tuzağı: ''Emniyet beni tanır'' tehdidiyle korku saldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde esnaflık yapan ancak çevresine kendisini hoca olarak tanıtan bir şahıs, dini duyguları istismar ederek birçok vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli U.A., mağdurlardan büyü bozma, gelin bulma ve adak kurbanı gibi farklı bahanelerle para aldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

SAHTE HOCANIN BÜYÜ VE GELİN VAATLERIYLE KURDUĞU TUZAK

İddiaya göre, Gelendost ilçesinde esnaflık yapan ve çevresine kendisini "hoca" olarak tanıtan U.A., farklı yöntemlerle vatandaşlardan para aldı. Şüphelinin bazı mağdurlardan "Mardin'den gelin bulup getireceği" vaadiyle para aldığı, daha sonra ise "Evinizde büyü var. Bunu bozmak gerekiyor" diyerek yeniden para talep ettiği iddia edildi. U.A.'nın bir başka mağduru ise "Daha önce adak adadın, yerine getirmedin, kurban kesmen gerekiyor" diyerek kandırdığı ve bu gerekçeyle kurban parası aldığı belirtildi.

"EMNİYET VE JANDARMA BENİ TANIR" TEHDİDİYLE KORKU SALDI

Şüphelinin "Beni emniyet ve jandarma tanır, gittiğimde hepsi ayağa kalkar. Bana bir şey olmaz" şeklindeki ifadelerle vatandaşlar üzerinde korku oluşturarak şikayetlerin önüne geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında şüphelinin evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan U.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.