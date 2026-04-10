İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6941
  • EURO
    52,2649
  • ALTIN
    6804.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Sahte hocadan ''evinizde büyü var'' tuzağı: ''Emniyet beni tanır'' tehdidiyle korku saldı
Sahte hocadan ''evinizde büyü var'' tuzağı: ''Emniyet beni tanır'' tehdidiyle korku saldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtan U.A., vatandaşlara büyü bozma, gelin getirme ve adak kurbanı gibi bahanelerle para tuzağı kurdu. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 10:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Isparta'nın Gelendost ilçesinde esnaflık yapan ancak çevresine kendisini hoca olarak tanıtan bir şahıs, dini duyguları istismar ederek birçok vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli U.A., mağdurlardan büyü bozma, gelin bulma ve adak kurbanı gibi farklı bahanelerle para aldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

SAHTE HOCANIN BÜYÜ VE GELİN VAATLERIYLE KURDUĞU TUZAK

İddiaya göre, Gelendost ilçesinde esnaflık yapan ve çevresine kendisini "hoca" olarak tanıtan U.A., farklı yöntemlerle vatandaşlardan para aldı. Şüphelinin bazı mağdurlardan "Mardin'den gelin bulup getireceği" vaadiyle para aldığı, daha sonra ise "Evinizde büyü var. Bunu bozmak gerekiyor" diyerek yeniden para talep ettiği iddia edildi. U.A.'nın bir başka mağduru ise "Daha önce adak adadın, yerine getirmedin, kurban kesmen gerekiyor" diyerek kandırdığı ve bu gerekçeyle kurban parası aldığı belirtildi.

"EMNİYET VE JANDARMA BENİ TANIR" TEHDİDİYLE KORKU SALDI

Şüphelinin "Beni emniyet ve jandarma tanır, gittiğimde hepsi ayağa kalkar. Bana bir şey olmaz" şeklindeki ifadelerle vatandaşlar üzerinde korku oluşturarak şikayetlerin önüne geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında şüphelinin evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan U.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • sahte hoca dolandırıcılık
  • Gelendost
  • Isparta dolandırıcılık
  • dini istismar
  • Yalvaç Başsavcılığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.